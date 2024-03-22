بعد انفصالهما.. قصة أغنية أهداها أحمد سعد لزوجته السابقة علياء بسيوني

تصدَّر الفنان أحمد سعد مؤشر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، والذي تحدث عن الكثير من تفاصيل حياته الشخصية والفنية، لاسيما علاقته مع طليقته الأخيرة علياء بسيوني.

تفاصيل أغنية أحمد سعد المهداة لطليقته علياء البسيوني

وأوضح الفنان أحمد سعد، أنه قدم أغنية عليكي عيون لطليقته علياء بسيوني وكتب كلماتها من أجلها، مشددًا على أن عيونها لا تكذب ولا تخون، وكانت سببًا فى تقدمه فنيًا، واصفًا إياها بـ«وش السعد».

أحمد سعد عن علياء البسيوني: أم عظيمة وصالحة لبنتي

وأضاف سعد خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ما زال يهدي طليقته علياء بسيونى هذه الأغنية، ولن تكون لغيرها، لافتًا إلى أن بينهما طفلة وهي أم حنونة وتمتلك عيونا لا تنافق وهي أم صالحة لابنته ويستأمنها عليها، قائلا: «وجودها كانت أحلى أيام حياتي، وهي ست عظيمة، وقدمتني لقدام، وبقول ده لدلوقتي ومبنكرش».

وحققت أغنية «عليكي عيون» ما يقرب من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد.