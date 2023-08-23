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تفاصيل حادث تحطم طائرة قائد فاجنر شمال موسكو (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
08:49 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
قائد فاجنر

قائد فاجنر

تعرضت طائرة خاصة لحادث تحطم في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، من ضمنهم قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» قبل قليل.

وفاة جميع الأشخاص على متن الطائرة

وذكرت تقارير روسية أن الطائرة تحطمت في رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن جميع الأشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم ثلاثة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم في الحادث.

وكما زعمت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريجوجين، مؤسس شركة فاجنر العسكرية الخاصة، وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني الروسية «روسافياتسيا» إن بريجوجين مدرج في قائمة الركاب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد استقل الرحلة.

وبحسب التقرير، بدأ تحقيق في حادث تحطم طائرة «إمبراير» الذي وقع الليلة في منطقة تفير، وبحسب قائمة الركاب، من بينها اسم ولقب «يفجيني بريجوزين».

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