تفاصيل حادث تحطم طائرة قائد فاجنر شمال موسكو (فيديو)

تعرضت طائرة خاصة لحادث تحطم في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، من ضمنهم قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» قبل قليل.

BREAKING NEWS - WAGNER BOSS YEVGENY PRIGOZHIN DEAD IN A PLANE CRASH IN NORTH WEST OF MOSCOW, RUSSIA pic.twitter.com/7yw6n18d73 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 23, 2023

وفاة جميع الأشخاص على متن الطائرة

وذكرت تقارير روسية أن الطائرة تحطمت في رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن جميع الأشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم ثلاثة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم في الحادث.

وكما زعمت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريجوجين، مؤسس شركة فاجنر العسكرية الخاصة، وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني الروسية «روسافياتسيا» إن بريجوجين مدرج في قائمة الركاب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد استقل الرحلة.

BREAKING: WAGNER BOSS YEVGENY PRIGOZHIN DEAD IN A PLANE CRASH



Prigozhin's business jet crashed north of Moscow killing up to 10 people at around 18:20.



RUSSIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY SAYS PRIGOZHIN WAS ON LIST OF PASSENGERS OF THE CRASHED PLANE



Wagner claims the Russian… pic.twitter.com/tw6yDINEs4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 23, 2023

وبحسب التقرير، بدأ تحقيق في حادث تحطم طائرة «إمبراير» الذي وقع الليلة في منطقة تفير، وبحسب قائمة الركاب، من بينها اسم ولقب «يفجيني بريجوزين».