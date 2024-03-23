الحلقة 12 من مسلسل المعلم.. هل يقتل «دنجل» المعلم غريب؟

شهدت الحلقة 12 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، حصول المعلم شداد «مصطفى شعبان» على كمية السمك بمساعدة الريس غريب، ما جعل الغضب يسيطر على المعلم عنتر «منذر رياحنة»، والجنتل «أحمد بدير»، ليطلبا من دنجل «محمد العمروسى»، أنّ يلقن «غريب» درسًا قويًا بسبب تعاونه مع «شداد».

وتوقع عدد كبير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مصير «غريب» إذ جاءت التعليقات كالتالي: «حاسس إنهم هيموتوا الريس غريب وهنزعل عليه جدا»، «هو ممكن يقطعوا رزقه ويحرضوا تجار السويس عليه بحيث ميعرفش يطلع كمية سمك تاني ويساعد بيها المعلم»، «ممكن الريس الغريب يتصدى ليهم أصلا وميقدروش يعملوا حاجة معاه».

أحداث الحلقة 12 من مسلسل المعلم

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل المعلم، أوقفت لجنة مزيفة، مصطفى شعبان عند وصوله إلى القاهرة ومعه السمك، وبعد ذلك تبين أنها مكونة من إحدى العصابات المؤجرة التي تنتحل صفة أمنية من قبل «الجنتل» و«شداد»، ويشك فيها المعلم وتحدث بينهما مشاجرة، وتنجح العصابة في الحصول على سيارة السمك.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.