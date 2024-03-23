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مد العمل لفترة مسائية في مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» خلال شهر رمضان

كتب:

مريم الخطري
10:15 ص | السبت 23 مارس 2024
جانب من إجراء الفحوصات الطبية

جانب من إجراء الفحوصات الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد العمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 10.30 مساءً.

ونوه «عبدالغفار» مجددًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج، بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

مبادرات الصحة العامة

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن».

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.