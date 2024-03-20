«الصحة»: فحص 1.5 مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي لـ 1.5 مليون شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، منذ انطلاقها في 26 فبراير 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ QRCode

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أصدرت 1.4 مليون شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـQRCode للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وأشار إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لضمان استلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية في موعد مناسب، لإرفاقها ضمن أوراق الزواج.

مبادرات الصحة العامة

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، أو صفحات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.