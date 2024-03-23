مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13..زيادة الضغط على خالد النبوي لبيع منزله

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة لأبناء خالد النبوي الستة، حيث توفيت القطة «ذكية» ما جعل ابنته «مايا» وتقوم بدورها إلهام صفي الدين تدخل في حالة اكتئاب، كما اكتشف «مروان» نور النبوي المرض الذي تعاني منه صديقته «مادي» مايان السيد.

وجاء في أحداث الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي والذي يُعرض على شاشة دي إم سي، موافقة «مختار» خالد النبوي على إجراء الانتخابات المنزلية بعد رفضه رفضًا قاطعًا من قبل ولكن نجله «مروان» نور النبوي لم يستسلم لرفضه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 13

وتتابعت الأحداث حتى وصلت إلى زيارة «مادي» مايان السيد لبيت «مروان» نور النبوي صديقها بالجامعة، وشهدت الحلقة انقطاع المياه عن منزل «مختار» خالد النبوي للضغط عليه لبيع منزله، ما جعله يذهب ويتحدث مع أحد العاملين الذين تسببوا في انقطاع المياه ويتصاعد بينهما الحديث بعدما يخبره بأنها تظل منقطعة لمدة أسبوع.

ويشهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13، الخطوات التي يلجأ إليها خالد النبوي «مختار» بشأن محاولات إحدى الشركات لشراء منزله بأي طريقة، ومحاولة الضغط عليه بكل الطرق للبيع.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

يُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it الإلكترونية وذلك تزامناً مع العرض الأول للحلقة على قناة dmc.