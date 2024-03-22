ملخص الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم.. خالد النبوي يقع في حب حلا شيحة

ضمن أحداث ملخص الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم، تطورت الأحداث بشكل كبير في علاقة «مختار» خالد النبوي، و«مي» حلا شيحا، خاصة بعد أن طالبتها ابنته الكبرى بالابتعاد عن طريق مختار، لكنه ذهب واعتذر لها عن ما فعلته ابنته.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ملخص الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم، ليشهد تطورا في علاقة «خالد النبوي» مع حلا شيحا؛ إذ ذهب إليها في منزلها، وتحدث معها بشأن رفضه بيع المنزل، وتذكر خلال هذا المشهد زوجته الراحلة ميسون التي كانت تعلمه كيف يعد الطعام لأولاده بعد معرفتها بإصابتها بالمرض الخطير.

ملخص مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ضمن ملخص الحلقة مسلسل إمبراطورية ميم، موافقة خالد النبوي على إجراء انتخابات داخل المنزل، من أجل اختيار الشخص المناسب لإدارة شؤونه، ومن المقرر أن تقام الانتخابات داخل المنزل خلال الحلقات المقبلة.