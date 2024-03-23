لازال الجمهور يتابع مسلسل إمبراطورية ميم بشغف، ويبحث باستمرار عن موعد الحلقة الجديدة، لذا نقدم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 13.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc

في رمضان 2024 يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc اليوم، والتي تعرض في تمام الساعة 10:45 مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة 10:15 صباح غد.

كما تُعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة في الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباح غد.

ويتزامن عرض الحلقة الـ 12 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12، وافق الفنان خالد النبوي على إجراء انتخابات داخل منزله، حيث قرر أولاده الـ 6 إجراء انتخابات.