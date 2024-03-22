مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12.. خالد النبوي يوافق على مناظرة نجله

بأحداث تشويقية، جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12 بطولة الفنان خالد النبوي، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة الأب بأبنائه الستة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12، وافق «مختار» خالد النبوي على المناظرة الانتخابية أمام «مروان» نور خالد النبوي، حيث قرر أن يعقد اجتماعا مع عائلته من أجل وضع البرنامج الانتخابي، والذي على أساسه سوف يتم اختيار الناخبين.

مختار يوافق على الانتخابات في إمبراطورية ميم

وأقنع «مروان» والده مختار بأن يقدم برنامجا انتخابيا مثله، وأن يقف أمامه في المناظرة، ووافق بعدما أصر كل أولاده على ذلك، وتحدث مع أولاده أنه سوف يختار نجله الأصغر مصطفى مختار بأن يكون مسؤولا عن برنامجه الانتخابي، واسم الشهرة مصطفى كرتونة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة الأب بأبنائه مع عرض المشكلات التي تحدث داخل منزلهم.