الرئيس التنفيذي للأعمال بالمتحدة عن «ستاد مصر»: لا يختلف عن ملاعب كأس العالم

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ «ستاد مصر» هو اسم الاستاد العالمي الذي تقام عليه بطولة «كأس عاصمة مصر» حالياً، موضحاً: «ذهبت أمس لمشاهدة المباراة الأولى والافتتاحية وسأخبركم بانطباعي العام».

وأضاف «صالح»، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «ستاد مصر قريب جدًا من كل مكان في القاهرة.. أقصى زمن حوالي ساعة، اللي جاي من 6 أكتوبر، أو أقل.. أنا وصلت في 35 دقيقة من المعادي، الطرق المؤدية إليه طرق فوق الممتازة.. إنجازات المصريين في منظومة الطرق تتجلي وبوضوح.. حاجة حلوة فعلا».

وتابع الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة: «ستاد مصر صرح رياضي رائع وعالمي ولا يفترق عن ملاعب اتلعب فيها كأس العالم.. أنا حضرت 4 مسابقات كأس عالم في الملاعب في مختلف بلاد، بل يفوقها.. حاجة حلوة بجد».

واستطرد: «ستاد مصر.. مداخل ومخارج الجماهير فعلا بنظام عالمي لحركة تسيير الحضور ومع ترقيم كامل لكل كراسي الاستاد يعني مش محتاج وقت توصل لمكان كرسيك المحجوز مسبقا، ناهيك عن أماكن الخدمات المنتشرة.. حلو الكلام ده!».

وتابع: «إمكانات تكنولوجية مميزة فتقدر تنظم عليه بطولات عالمية رياضية مش بس كرة قدم أو حفلات ضخمة زي اللي بنشوفها في لاس فيجاس.. أيوه في مصر محتاجين نعمل ده بجد! وأظن اللي شاف المباراة في التلفزيون قال إيه النقل التلفزيوني الرائع ده.. منشأة حلوة بجد».

وأضاف: «ستاد مصر بينه و بين قلب العاصمة الإدارية حوالي 13 كيلو.. لو رحت تجولت في أحياء العاصمة الضخمة وشفت المنشآت الشغالة فعلًا تنبهر، بالإضافة إلى ما يجري على الأرض من حركة تطوير.. فيه حلاوة كده!»

وأكد: «عرفت من أصدقاء وزملاء إن المكان تم تجهيزه للبطولة في أيام قليلة ليكون بمثابة افتتاح أولي.. يعني لسه فيه حاجات حلوة وعملاقة هتيجي وتطلع!.. باختصار، مصر كسبت وجود منشأة رياضية عملاقة أكيد لازم نستغلها ونعمل عليها أحداث عالمية لأن المنظومة التنظيمية متكاملة تقريبًا».

واختتم: «لازم أقول إني كمصري رجعت فخور بما فعله كل المصريين اللي بيشاركوا في بناء وإدارة العاصمة الإدارية، واللي بيشاركوا في إقامة وإدارة الطرق الممتازة واللي بيشاركوا في تشييد وإدارة هذا الصرح الرياضي العملاق، وزي ما اسم كأس البطولة بيقول.. هذه هي عاصمة مصر، بكل سعادة هقول تحيا مصر ولسه فيها حاجات حلوة».