ناقد فني: الشركة المتحدة حريصة على التنوع الدرامي في الموسم الرمضاني

قال خالد محمود، الناقد الفني، إنَّ الشركة المتحدة حرصت خلال الموسم الرمضاني الحالي على تقديم دراما متنوعة، مؤكدا تنوع وثراء الوجبة الدرامية المعروضة من مسلسلات رمضان 2024، وحرصها على ثراء الأفكار المطروحة بالأعمال المختلفة المناسبة لكل فئات المجتمع والأعمار.

فكرة الـ15 حلقة تتصدر الدراما المصرية

وأضاف «محمود»، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ فكرة الـ15 حلقة تتصدر الدراما المصرية برعاية «المتحدة»، قائلاً: «موضوع الـ15 حلقة بيحط النقط على الحروف في حاجات كتير، وهو قرار ذكي وحكيم للغاية، ويضع الدراما المصرية في مكان كبير».

وتابع: «المتحدة ربحت رهان دراما الـ 15 حلقة بتقديم أكبر كم من القضايا والموضوعات والتي يتم مناقشتها في الأعمال المعروضة وخلفها كم كبير من المبدعين والمواهب الجديدة التي وجدت مساحتها على الشاشات».

تنوع جمع بين أجيال متعددة

واستطرد: «مؤلفين ومخرجين من مختلف الأجيال عندهم فرصة للتواجد في هذا الماراثون ويحقق رواجا كبيرا على مستوى العالم العربي وتنوع جمع بين أجيال متعددة وعكس صورة طموحة للدراما المصرية».