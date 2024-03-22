روجينا: فخورة بتنفيذ الشركة المتحدة خريطة متكاملة للدراما في رمضان

قالت الفنان روجينا، إنّها فخورة بتنفيذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة متكاملة للدراما في شهر رمضان الحالي.

نجوم ساطعة في الدراما

وأضافت روجينا، في حوارها مع الإعلامية هدى كامل، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أنا فخورة بالشركة المتحدة هذا العام، فخورة بالفكر والتنفيذ والمذاكرة والتخطيط لأني أرى خريطة متكاملة وضخ للشباب وأعمال درامية مختلفة ونجوم ساطعة في الدراما».

وجبة درامية دسمة قوية فيها تنوع يرضي كل الأذواق

وتابعت الفنانة: «كل هذه الأمور مفيدة في إعلاء شأن الدراما المصرية، وهذا الأمر في مصلحة المتفرج، حيث قدمت الشركة المتحدة وجبة درامية دسمة قوية فيها تنوع يرضي كل الأذواق في الوطن العربي وليس مصر فقط، أعمال فيها أفكار وإبداع وأعمال تمس الشباب وقضايا حقيقية، وأشكر المتحدة على مسلسل مليحة وأتوقع أن يكون مسلسلا قويا يمس قلوبنا كلنا، وبلا شك فلسطين قضية توجعنا كلنا، وأحلى ما في الأمر أن المتحدة تقدم موضوعا قادما نعيشه لحظة بلحظة».