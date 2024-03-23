معلومات عن أول نائبة صماء في البرلمان الألماني.. وصفوا لحظة تعيينها بـالتاريخية

لحظة وصفها البرلمان الألماني بأنها «تاريخية»، بعد تعيين أول صماء بمقعد البوندستاج، وهي الألمانية هايكه هيوباش، واستقبلها زملاؤها في البرلمان بالتصفيق والتلويح بالأيدي، في وقت أشار فيه رئيس المجلس قائلًا «اليوم نكتب التاريخ بالفعل».

وتعد هايك هيوباش، أول نائبة صماء في البرلمان الألماني، وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها، وفقًا لوكالة فرانس برس، والموقع الرسمي لها:

معلومات عن هايكه هيوباش أول صماء في البرلمان الألماني

- تبلغ هايكه هيوباش من العمر 44 عامًا.

- ولدت بمدينة روتفايل الألمانية.

- متزوجة ولديها ابنتان.

- تمتلك خلفية صناعية من عملها في شركة طاقة بمدينة ميونيخ.

- انضمت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2019.

- أخفقت في الفوز بمقعد مجلس النواب الألماني بفارق ضئيل في انتخابات ألمانيا عام 2021.

- نالت مقعدًا في البرلمان الألماني كبديل للعضو أولى جروتش، وهو زميلها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط الذي ينتمي إليه المستشا ر الألماني أولاف شولتز، وذلك بعد أن تولى وظيفة أُنشأت حديثًا كمفوض مستقل لقضايا الشرطة.

مترجم لغة الإشارة بجانب «هيوباش»

وبعد أن فازت هايك هيوباش بمقعد البرلمان الألماني، ظهرت ويقف بجانبها مترجم لغة الإشارة في المنصة، في وقت أخذت فيه مكانها في الصف الأمامي، ثم انتقلت إلى آخر صف في المجلس حيث جلس أمامها مترجمان فوريان لنقل الخطب.

وسيكون لـ«هيوباش» مكان ثابت في القاعة العامة، على عكس معظم المشرعين الآخرين، وفقًا لإدارة البرلمان، كما سيتواجد معها مترجمين فوريين باستمرار لترجمة الخطب وأسئلتها.