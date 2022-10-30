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وفد من البرلمان الألماني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب:

عبده ابو غنيمة
04:27 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
الوفد الألماني

الوفد الألماني

استقبل المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، اليوم، وفدا من أعضاء البرلمان الألماني، ضم مونيكا جروتس وزيرة الثقافة الألمانية السابقة، ومايكل مولر عمدة برلين الأسبق، وإيرهارد جروندل وتوماس هاكر من أعضاء البرلمان الألماني، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتزمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بالسادة الضيوف وقدم لهم الهدايا التذكارية، وعرفهم بالمتحف وتاريخ انشاءه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريده، إلى جانب دوره المجتمعي في رفع الوعي السياحي والأثري لدى المجتمع.

دعم التعارف بين الشعوب

وأكد الدكتور أحمد غنيم، حرص المتحف على التواصل مع زائرية، ودعم التعارف بين الشعوب ودمج الثقافات وتبادل الخبرات بين الأجيال، وتعزيز فرص التعاون الوثيقة بين المتحف والشخصيات الدولية والمحلية المهتمة بالتراث.

وأعرب الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من مقتنيات اثرية فريدة، إلى جانب ما تتمتع به قاعات المتحف من سيناريو عرض مشوق يصل بالمعلومة إلى الجمهور بشكل شيق وفعال إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعرض أفلام تسجيلية تحكى تطور الحضارة المصرية بطريقة مبسطة وممتعة .

وأكد السفير الألماني بالقاهرة، أن المتحف منذ افتتاحه ومتابعة العالم لمراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، أصبح محور اهتمام جميع الزائرين على المستوى المحلي والدولي.

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بقلم عبده ابو غنيمة