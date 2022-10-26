مصرع طالب صعقا بالكهرباء في الجيزة.. لامس عمود إنارة

لقي طالب مصرعه، صعقا بالكهرباء، عقب ملامسة يده أحد أعمدة الإنارة، وجرى نقله إلى مستشفى أوسيم المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث الجيزة، من قسم شرطة أوسيم، بلاغا مـن مستشـفـى أوسيم المركزي بوصـول طـالـب، 16 سـنـة، مـقـيـم بدائرة المركـز متوفى إثر صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بمحيط سكنة.

بالانتقال والفحص ومناظره الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ولا يوجد أي إصابات ظاهرية، وبسؤال شاهد عيان على الواقعة قرر بأنه شـاهد المتـوفـى حـال مـروره بجـوار أحـد أعمـدة الإنـارة، وقـام بملامسـته مـا أدى إلى صعقة كهربائيـا، وسـقط أرضـا وتـوفـى فـي الـحـال.

محضر بالواقعة

وأيد أقوال عم المتوفى وتحرر محضر بالواقعة، وأحال المقدم هيثم سكر رئيس المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.