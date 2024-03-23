«النيابة الإدارية» تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشارمحمد شريف، خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر 1411 باستخدام تقنية «Rapid Pro».

توفير وسيلة سهلة وبسيطة لتلقي شكاوى المواطنين

وتهدف الخدمة الجديدة إلى توفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة؛ لتلقى شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية لكونها تتيح للمواطن إرسال الرسائل القصيرة مجانًا من أي هاتف محمول - دون الحاجة للهواتف الذكية - فضلاً عن إضافة خاصية الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها على مدار اليوم.

خدمة تلقي الشكاوى من تليجرام

وفي ذات السياق، أطلقت وحدة التحول الرقمي خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق «تليجرام - Telegram» على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم «شكاوى النيابة الإدارية 1411، حيث تسمح هذه الخاصية بتحميل الملفات كبيرة الحجم ومقاطع الفيديو عالية الجودة، في حالة رغبة المواطن في إرفاق دليل مرئي لشكواه.

يأتي ذلك مواكبةً لرؤية مصر 2030 الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية؛ بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الممثلة في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.