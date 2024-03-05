جامعة بنها تنظم فعالية لنشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ينظم مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، بالتعاون مع مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، فعالية تحت عنوان «التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».

تقام الفعالية تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد كامل رئيس مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» وتحت إشراف الدكتور منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، بالتعاون مع جامعة بنها وذلك في إطار البروتوكول بين جامعة بنها متمثلا في مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، ومبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة».

نشر الوعي وبناء القدرات

وأوضحت الدكتور منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها لـ«الوطن»، أن الفعالية تهدف إلى نشر الوعي وبناء القدرات بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة والمبادرة والذي سيستمر بعمل ورش تدريبية متخصصة للتعريف وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030، وتشمل الفعالية علي عدة موضوعات كالتالي:

- الاستدامة بين المفهوم والتطبيق.

- دور الحوكمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

- التحول الرقمي والأمن السيبراني.

- ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

- التغيرات المناخية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.

رابط التسجيل في فعالية التنمية المستدامة ورؤية مصر

ويحاضر في الفعالية مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المبادرة، ويمكن التسجيل للحضور على هذا الرابط.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقام الفعالية بمقر جامعة بنها فرع العبور - قاعة حسام العطار، يوم الأحد 10 مارس الجاري الساعة 11 صباحا، علما بأنه سيتم توفير أتوبيس بإدارة الجامعة ببنها الساعة 9 صباحا لنقل الطلاب لفرع جامعة بنها بالعبور علي أن يتم تقديم شهادة حضور للمشاركين.