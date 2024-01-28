6 طرق لتقديم الشكاوى «أونلاين» للنيابة الإدارية ضد الموظفين المخالفين

وضعت النيابة الإدارية آليات جديدة لتقديم الشكاوى الإدارية ضد الموظفين «أونلاين»، بعد أن يثبت مقدم الشكوى هويته بإحدى الطرق المعروفة، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كون النيابة الإدارية هيئة قضائية عريقة ذات دور محوري في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

طرق تقديم الشكاوى في النيابة الإدارية

وأعلنت النيابة الإدارية من خلال صفحتها على «فيسبوك» عن 6 طرق يمكن من خلالها تقديم شكاوى المواطنين ضد الموظفين كما يلي:

1- تقديم الشكوى عن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم 16117، ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساء خلال أوقات العمل الرسمية.

2- تقديم شكاوى عن طريق إرسال بريد الإلكتروني shakwa@ap.gov.eg ويستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة.

3- تطبيق المراسلة الفورية واتساب على رقم 01050601888 ويستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة.

4- إرسال الشكاوى عن طريق الفاكس على رقم 0238245231 ويستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة.

5- مكاتب البريد ويتم استقبال الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية

6- الحضور الشخصي وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكي لمنظومة الشكاوى في مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن جهة أخرى أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التشغيل التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص لتلقي شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين على مستوى الجمهورية تحت اسم «منظومة الشكاوى وقياس الأداء».