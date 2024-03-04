محافظ القاهرة: نقدم الدعم الكامل للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، افتتح الدكتورعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء فرع أحد السلاسل التجارية المتخصصة في تجارة السلع الغذائية جملة ونصف جملة وقطاعي «شركة سوبيكو التابعة لمجموعة ماجد الفطيم»، بحي الأسمرات بالمقطم لتوفير السلع بأسعار مخفضة لأهالي الحي والمناطق المجاورة.

دعم المستثمرين

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار وتقديم كل الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

خلق مناخ تنافس

وأضاف محافظ القاهرة أن سياسات الاستثمار في مصر تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من خلال خلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تُعد أحد العوامل المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من حيث زيادة فرص العمل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المتجر الذي تم افتتاحه اليوم يتميز بوجوده بحي الأسمرات الذي يعد واحدًا من أهم النماذج التي أقامتها الدولة المصرية كمدينة متطورة بديل المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أن المتجر يعد نموذجا مميزا في قطاع التجارة الداخلية، حيث يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح المنتجات بجودة عالية وأسعار مميزة للمواطنين.