رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

محافظ القاهرة: نقدم الدعم الكامل للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتب:

وائل فايز
06:25 م | الإثنين 04 مارس 2024
افتتاح سلسلة تجارية

افتتاح سلسلة تجارية

بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، افتتح الدكتورعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء فرع أحد السلاسل التجارية المتخصصة في تجارة السلع الغذائية جملة ونصف جملة وقطاعي «شركة سوبيكو التابعة لمجموعة ماجد الفطيم»، بحي الأسمرات بالمقطم لتوفير السلع بأسعار مخفضة لأهالي الحي والمناطق المجاورة.

دعم المستثمرين

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار وتقديم كل الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

خلق مناخ تنافس

وأضاف محافظ القاهرة أن سياسات الاستثمار في مصر تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من خلال خلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تُعد أحد العوامل المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من حيث زيادة فرص العمل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المتجر الذي تم افتتاحه اليوم يتميز بوجوده بحي الأسمرات الذي يعد واحدًا من أهم النماذج التي أقامتها الدولة المصرية كمدينة متطورة بديل المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أن المتجر يعد نموذجا مميزا في قطاع التجارة الداخلية، حيث يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح المنتجات بجودة عالية وأسعار مميزة للمواطنين.

اقرأ المزيد:

محافظ القاهرة: 2600 منفذ للسلع ومتابعة مستمرة للأسعار

محافظ القاهرة يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لحلول شهر رمضان

نائب محافظ القاهرة يؤكد ضرورة تيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحال العامة

نائب محافظ القاهرة: التوسع في معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.