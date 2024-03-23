محافظ شمال سيناء يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في مطار العريش

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مطار العريش الدولي، عقب وصوله على متن طائرة خاصة قادمة من القاهرة، وذلك في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

الزيارة الثانية لمحافظة شمال سيناء

ورحب المحافظ بالأمين العام للأمم المتحدة على أرض محافظة شمال سيناء في زيارة هي الثانية منذ أحداث غزة، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة التيسيرات أمام الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد المحافظ أن الجانب الآخر يقوم بعرقلة إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بسبب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مشيرًا إلى وجود نحو 7 آلاف شاحنة بشمال سيناء، تحمل مئات الآلاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية لصالح قطاع غزة.

دعوة لوقف إطلاق النار في غزة

بدوره جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته بسرعة وقف إطلاق النار في غزة وضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطاع بأسرع وقت، وثمن الأمين العام للأمم المتحدة الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.

وأضاف جوتيريش، أن زيارته الي محافظة شمال سيناء تشمل زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم، وتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ولقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة في الجانب المصري من المعبر.