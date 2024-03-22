حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 22-3-2024، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، في تمام الساعة 04:19 صباحا.

ووفق إمساكية هيئة المساحة، يحل موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق 12 من رمضان في الساعة 04:19 صباحًا، على أن يحل الشروق في الساعة 05:46 صباحا، فيما يحل أذان المغرب الساعة 05:58 مساءً.

موعد صلاة الفجر في شمال سيناء اليوم

ومع حلول موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 22-3-2024، يؤدي المسلمون صلاة الفجر في تمام الساعة 4:34 - بعد نحو ربع ساعة من رفع الأذان، لاستقبال اليوم الـ12 من أيام الشهر الكريم، وبدء صيام يوم جديد، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، على أن يبلغ عدد ساعات الصوم نحو 14:00 ساعة.

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 22-3-2024 اليوم الموافق 12 رمضان كالتالي:

الفجر: 04:19 صباحا

الظهر: 11:52 مساءً

العصر: 03:20 مساءً

المغرب: 05:58 مساءً

العشاء: 07:20 مساءً

استمرار دروس الوعظ بالمساجد الكبرى في شمال سيناء

من جهة أخرى، أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان، أن دروس الوعظ في المساجد الكبرى مشتركة ما بين الأوقاف والأزهر الشريف.

وأضافت، «تبدأ الدروس بعد صلاة العصر، وبعد أداء الأربع ركعات الأولى من صلاة التراويح من كل يوم».

وأشارت مديرية الأوقاف، إلى أن دروس حفظ القرآن الكريم مستمرة بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، علاوة على الدروس الإضافية بعد صلاة العصر بشكل يومي بالمساجد الكبرى.