رياح باردة وغيوم تضرب شمال سيناء في آخر أيام الشتاء

شهدت مدينة شمال سيناء، اليوم، هبوب رياح باردة شديدة على المناطق الساحلية والصحراوية، متوسطة في المناطق السكنية بوسط المدن، وذلك بآخر أيام الشتاء فلكيًا.

فيما تشهد سماء المنطقة تكاثر الغيوم واختفاء تام لشمس النهار، وهبوب رياح باردة شمالية شرقية، مما ينذر بتساقط أمطار خلال الساعات القليلة القادمة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تقلبات مناخية ورياح باردة بشمال سيناء

ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان، أن هناك تقلبات مناخية وغيوم بسماء المنطقة، مع احتمالية تساقط أمطار خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف أن التقلبات المناخية تستمر لمدة يومين، وتزداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية، مع ارتفاع أمواج البحر وانعدام الرؤيا في المناطق الصحراوية.

تراجع درجات الحرارة

وأشار المرصد المناخي إلى أن درجات الحرارة تراجعت خلال الفترة الساعات الجارية، ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد ليلا.

أكد مجلس مدينة العريش في بيان، أن إدارة الأزمات في المجلس في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات المناخية بالتنسيق مع رؤساء المديريات والمحليات.