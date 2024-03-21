بشرى لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2024 بشأن التوزيع لاإقليمي

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار المجلس بشأن إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وكذلك الشهادات الفنية للقبول بكليات التربية والتمريض والمعاهد الفنية الصحية والتربية النوعية والمعاهد الفنية للتمريض، مازال مستمراً وسيتم العمل به في تنسيق الجامعات 2024.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض والفني للتمريض والفنية الصحية، وكذلك الجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، للحاصلين على الثانوية العامة وما يُعادلها والشهادات الثانوية الفنية مازال مستمراً، مشيرا إلى تنفيذ اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والفنية والموسيقية والنوعية والفنون التطبيقية والجميلة «فنون – عمارة»، والتربية «فنية – موسيقية».

الجامعات الحكومية

ولفتت المصادر إلى أن المجلس شكّل لجنة مكونة من بعض رؤساء الجامعات الحكومية بشأن إعادة النظر في توزيع الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة خلال أعمال التنسيق، وذلك من أجل تحسين توظيف مخرجات الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.