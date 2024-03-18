«التعليم العالي»: لا قرارات بفتح باب تسجيل الطلاب في الجامعات والمعاهد

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنه لا توجد أي قرارات رسمية بفتح باب التسجيل لقبول طلاب جدد راغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الالتحاق يكون عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024.

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لفتح باب التقدم والالتحاق لطلاب الشهادات العربية والأجنبية في الجامعات الخاصة سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك نظرا إلى انتهاء أعمال امتحانات لعدد من الشهادات العربية خلال ذلك الشهر، مشيرة إلى أنه بالنسبة للحدود الدنيا و المصروفات الدراسية سيجرى الإعلان عنها قبل فتح باب التقدم بمدة زمنية لا تقل عن 15 يوما.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيناقش في اجتماعه المقبل عددا من الموضوعات الخاصة بتعديل بعض قواعد تنسيق الجامعات، والتي يتمثل أبرزها في إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها في الكليات المختلفة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.