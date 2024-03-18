«التعليم العالي» تعلن نتائج طلاب الجامعات في المسابقات الدولية: نمتلك ثروة من الكفاءات

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التى حققها طلاب الجامعات المصرية في المسابقات الدولية، والتي تعكس تميزهم في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، مشيرًا إلى أنّنا نمتلك ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية، ونقدم الدعم الكامل والتشجيع المُستمر للطلاب المُتميزين وتوفير الإمكانيات التي يحتاجونها لمواصلة تميزهم.

وأعلنت جامعة القاهرة، فوز فريقين من طلاب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة خلال مشاركتهم في منتدى المتوسط السابع The 7th Mediterranean Green Forum 2024، والذي عُقد بجامعة فلورنسا بإيطاليا، وضم 18 مجموعة ممثلين لدول عربية وأوروبية، حيث فاز الطلاب بالجائزة الأولى في مُقرر دراسات تخصصية في البيئة، وحصل على الجائزة الثانية طلاب الدراسات العليا بالقسم في مقرر دراسات تكامل النظم البيئية لكفاءة الطاقة في المبانى.

المسابقات الدولية

وحصلت طالبة بجامعة عين شمس على المركز الثالث بمسابقة DAIDA العالمية لأفضل رسائل الماجستير لعام 2023، عن رسالة بعنوان «تأثير الخصائص التصميمية للشوارع على التنقل المستقل للأطفال».

وحصدت الفرق المشاركة من طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس في المسابقة الدولية لليونسكو، على 3 مراكز «الأول والرابع والخامس (شرفي)»، وكان محور المسابقة «صوت المياه في الفراغات العمرانية»، وتناولت المشروعات الطلابية الفائزة؛ تحسين البيئة الصوتية في ميدان رمسيس، وإعادة التفاعل بين المواطنين ومياه النهر، وهوية نهر النيل كمصدر للحياة.

وفاز فريق من جامعة أسيوط بالميدالية البرونزية فى المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات، وحصد فريق كلية العلوم بجامعة الزقازيق المركز الثالث على مستوى جامعات إفريقيا فى المسابقة الدولية IBA، بمحال البترول والجيولوجيا، والتي تنظمها الرابطة الأمريكية لجيولوجيي البترول.

كما فاز فريق EFFCT بجامعة الإسكندرية بالجائزة الثانية في مسابقة Hult prize الدولية، والتي عقدت في باريس وضمت أكثر من 10 آلاف فريق من مختلف دول العالم.

وفاز فريق طلاب إيناكتس جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول وكأس مسابقة إيناكتس لأحسن مشروع على مستوى العالم للعام 2023، ويعالج المشروع المخلفات العضوية بطريقة صحية وآمنة لإنتاج بروتين عالي القيمة بطريقة اقتصادية لمواجهة غلاء مكونات الأعلاف.

وحصل طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة السويس على المركز الأول بفعاليات تصفيات مسابقة هواوي، ليتأهل بذلك للمسابقة العالمية التي ستقام في جمهورية الصين الشعبية.

وفاز طالب بكلية الأسنان جامعة المنصورة بالمركز الأول في مسابقة «القارئ الماسي» وكأس المسابقة خلال فعاليات المشروع الوطني للقراءة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستطاع طلاب جامعة حلوان الفوز بالمركزين الأول والثاني على مستوى العالم في يوم المخترعين بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار.

وفاز طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بعدة مراكز في مسابقة التصميم الدولية للتغليف، والتي أقيمت على مستوى 45 دولة، وحصد الطلاب المركزين الأول والثاني في التصميم البنائي للعبوة، والمركزين الثانى والثالث في التصميم الجرافيكي.

كما فاز طالب بجامعة بني سويف بالميدالية الذهبية في العدو السريع 100 متر، والميدالية البرونزية 200 متر ببطولة فزاع الدولية الخامسة عشر لأصحاب الهمم، والمؤهلة للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وفاز طلاب كلية الزراعة جامعة بني سويف بجائزتين في مسابقة «الفاو جكت» التي نظمتها منظمة «الفاو» بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمشاركة 22 كلية زراعة على مستوى الجامعات المصرية.

كما فاز طلاب كلية الهندسة بجامعة الفيوم بالمركز الثالث في المسابقة الدولية للمحاكاة، والتي نظمتها الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات ضمن فعاليات المؤتمر الأوروبي السادس للهندسة الصناعية وإدارة العمليات، بدولة البرتغال.

وفاز طلاب الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية بالمركز الثاني في الدورة الـ33 للمسابقة الدولية IDC روبوكون. وحصد طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، الميدالية الذهبية في منافسات «الووشو كونغ فو» بدورة الألعاب القتالية العالمية والتي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

كما حصل طالب بجامعة النيل الأهلية على المركز الأول عالميًا في مسابقة المعرض الدولي للابتكار والتجارة 2023 بلندن، عن مشروع «تطوير فعالية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء»، وحصل طلاب هندسة دمياط على المركز السادس في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية، بمشروع عن «تصميم توربينة غازية تعمل بالهيدروجين الأخضر».

وحصد طلاب برامج علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية المركز الأول في مسابقة جامعة «فرجينيا تك» للبحوث الجامعية في علوم الكمبيوتر.

ونجح طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفوز بالمركز الأول فى مسابقة التحدى العربي للتكنولوجيا المالية للجامعات، والتي أقيمت في معرض جيتكس دبي، عن مشروع لتطبيق مزود بمحفظة مالية مدمجة، ويهدف لزيادة تثقيف الشباب ماليا ومساعدتهم لاتخاذ قرارات مالية مسؤولة.