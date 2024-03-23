انطلاق مسابقة «الأزهري الصغير» في الشرقية.. يشارك فيها 20 ألف تلميذ  

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منافسات مسابقة الأزهري الصغير انطلقت اليوم السبت، بمقر ديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية للعام السادس على التوالي للعام الدراسي 2024/2023.

وتستهدف المسابقة أطفال الروضة بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية ( العادية، والنموذجية، والخاصة) بالإدارات التعليمية كافة. يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف واهتمامه بتلاميذ رياض الأطفال وتنشئتهم التنشئة الصحيحة في هذه المرحلة العمرية المهمة: (مرحلة رياض الأطفال) تلك المرحلة التي تتفتح فيها نوافذ الفرص للتعلم والاكتشاف وتُنمى فيها المهارات العقلية والاجتماعية، ويتنافس نحو 20 ألف تلميذ وتلميذة في حفظ «جزئي عم، وتبارك»، إلى جانب حفظ عشرة أحاديث نبوية شريفة.

الاختبارات لهذا العام إلكترونية وموثقة بالصوت والصورة

وأكدت دعاء عزت، مدير إدارة رياض الأطفال أن المنطقة أن الاختبارات لهذا العام إلكترونية وموثقة بالصوت والصورة لضمان الشفافية ، على أن يتم تصعيد أفضل التلاميذ من كل إدارة تعليمية، بعدها تقوم لجان المنطقة طبقًا للضوابط الواردة من الإدارة العامة لرياض الأطفال؛ باختيار عشرة أطفال لتكريمهم بديوان عام المنطقة، ثم اختيار ثلاثة أطفال للمنافسة على مستوى الجمهورية.