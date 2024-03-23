أحمد فهمي يكشف خطأ ارتكبه في حق زوجته: «قفلة دماغ»

كشف المطرب أحمد فهمي عن سبب رفضه لدخول زوجته أميرة إلى عالم الفن والغناء معترفاً بخطأه في ذلك الأمر، مشيرا إلى أسباب رفضه دخول أولاده إلى «الكونسرفتوار» وأنه لم يمنعهما من ذلك.

أحمد فهمي يوضح سبب رفضه لغناء زوجته

اعترف المطرب أحمد فهمي من خلال حلقة في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم عن سبب رفض دخول زوجته أميرة إلى الوسط الفني والغنائي موضحاً أن أفكاره اختلفت مع مرور الوقت، حيث إنه في الماضي كان يرفض دخولها لعالم الغناء قائلاً «قفلة دماغ مني، كما أنني اعترف بخطأي هذا في الوقت الحالي».

وأوضح فهمي أنه في الوقت الحالي مشجعاً وداعماً لأميرة زوجته وذلك من خلال تلحينه لأحد أغانيها التي سيتم طرحها قريباً.

أحمد فهمي يوضح قرارات أولاده تجاه الكونسرفتوار

وكشف أحمد فهمي عن سبب رفضه لدخول أولاده «الكونسرفتوار» موضحاً أن أولاده الاثنين عمر وحسن لم يرغبا في ذلك، حيث إن نجله الكبير عمر يدرس بألمانيا في العام الأول الجامعي له، مشيرا إلى أن أولاده الاثنين تعلما العزف على البيانو.