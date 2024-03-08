أحمد فهمي يحتفل بتصدر مسلسل بين السطور تريند «إكس»: «كلام كتير جوايا»

احتفل الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على «إنستجرام» بتصدر مسلسل «بين السطور»، تريند منصة «إكس»، وذلك بعد عرض آخر حلقاته.

ونشر أحمد فهمي مشهدا من المسلسل يجمعه بالفنانة صبا مبارك، معلقا: «الحمدلله الحمدلله الحمدلله .. شكراً لكل اللي اتفرجوا على بين السطور، شكراً إنكم عشتوا معانا رحلتنا واستمتعتوا بيها.. شكراً لكل حد اشتغل من قلبه في المسلسل ده.. مشاعر كتير وكلام كتير جوايا.. الحمدلله».

أبطال مسلسل «بين السطور»

مسلسل «بين السطور» بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، باسل الزارو وعلي الطيب.