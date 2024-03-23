موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 13.. نصرة تستكمل انتقامها

منذ خروج روجينا في دور نصرة بمسلسل سر إلهي، من السجن، تسعى للانتقام من الأشخاص الذين تسببوا في دخولها السجن، ووفاة ابنتها نتيجة إهمالها من قبل إخوتها الذين شهدوا عليها زورا في قضية قتل هارون، حلتجري محاكمتها بدلا من محمود حجازي في دور بدر، وتستكمل نصرة انتقامها في الحلقة الجديدة، ما يجعل محبي المسلسل يهتمون بمعرفة موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 13 حتى يستطيعون استكمال الأحداث.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 13

وعن موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 13، فتحرص قناة cbc على إذاعة إعادة المسلسل الأولى الساعة 6:30 صباحا، كما تكون الإعادة الثانية الساعة 11:30 صباحا، كما يكون العرض الأول لمسلسل سر إلهي الحلقة 13 الساعة 12 صباحا.

مسلسل سر إلهي من بطولة الفنانة روجينا في دور نصرة وأحمد مجدي في دور يحيى ومي سليم في دور شاهيناز ورنا رئيس في دور رحمة، ومحمد ثروت في دور سعد، ومرتد مكرم في دور زوج شاهيناز.