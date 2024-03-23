موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 13.. نصرة تستكمل انتقامها
كتب:
إسراء حامد محمد
03:00 م | السبت 23 مارس 2024
مسلسل سر إلهي
منذ خروج روجينا في دور نصرة بمسلسل سر إلهي، من السجن، تسعى للانتقام من الأشخاص الذين تسببوا في دخولها السجن، ووفاة ابنتها نتيجة إهمالها من قبل إخوتها الذين شهدوا عليها زورا في قضية قتل هارون، حلتجري محاكمتها بدلا من محمود حجازي في دور بدر، وتستكمل نصرة انتقامها في الحلقة الجديدة، ما يجعل محبي المسلسل يهتمون بمعرفة موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 13 حتى يستطيعون استكمال الأحداث.
موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 13
وعن موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 13، فتحرص قناة cbc على إذاعة إعادة المسلسل الأولى الساعة 6:30 صباحا، كما تكون الإعادة الثانية الساعة 11:30 صباحا، كما يكون العرض الأول لمسلسل سر إلهي الحلقة 13 الساعة 12 صباحا.
مسلسل سر إلهي من بطولة الفنانة روجينا في دور نصرة وأحمد مجدي في دور يحيى ومي سليم في دور شاهيناز ورنا رئيس في دور رحمة، ومحمد ثروت في دور سعد، ومرتد مكرم في دور زوج شاهيناز.