روجينا: «المتحدة» أحدثت طفرة في دراما رمضان 2024

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام في تقديم توليفة درامية غنية للغاية بعدد كبير من الأعمال الدرامية في السباق الرمضاني، والتي جاءت متنوعة بشكل كبير ما بين تاريخية ودرامية وأكشن وكوميديا.

روجينا تشيد بدراما الشركة المتحدة

وقالت الفنانة روجينا التي تشارك في السباق الرمضاني بأحد هذه الأعمال، وهو مسلسل سر إلهي في تصريحات خاصة لـ الوطن: «أحيي الشركة المتحدة هذا العام لأنها تقدم تنوعا كبيرا في شكل الدراما ما بين التاريخية والاجتماعية والبوليسية، سعيدة بفرحة مصر بدرامتها واحتفاء الشعب المصري برمضان ومسلسلات رمضان لأن هذا ما تعودنا عليه على سنوات طويلة وليس نحن كمصريين فقط ولكن الوطن العربي كله تعود على الدراما المصرية في رمضان وارتبط بها».

طفرة بالدراما في شهر رمضان

وتابعت روجينا: «وهذا العام نجحت الشركة المتحدة في إحداث طفرة بالدراما وبذلت مجهودا كبيرا وهناك اهتمام بكافة التفاصيل في كل عمل فني تقدمه وهذا واضح للجميع ولذلك أوجه لهم كامل الشكر».