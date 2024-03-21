اقرأ عدد «الوطن» اليوم: «المتحدة» وراء تألق الفنانين الكبار في دراما رمضان
كتب:
أحمد العانوسي
12:15 ص | الخميس 21 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» اليوم
تقرأ في عدد «الوطن» اليوم 21 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «المتحدة» وراء تألق الفنانين الكبار فى دراما رمضان
- ملحمة «الحشاشين»
- «السيسى» يوجِّه بتعزيز جهود السيطرة على التضخم لتخفيف الأعباء عن المواطنين
- الرئيس: هدفنا تحقيق الاستدامة الاقتصادية بخفض العجز الكلى للموازنة العامة ونسبة الدين.. وزيادة المشروعات الإنتاجية وخصوصاً الموجهة منها للتصدير
- الأهالى يفطرون تحت قذائف الموت رمضان فى «غزة» صيام بـ«رائحة الدم»
- «التعليم العالى»: نسعى للاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج
- «عاشور»: نهدف لربط البحث العلمى بالاقتصاد وتطوير القطاع لتعزيز مكانتنا
- «الزراعة»: التصدى للتعديات وإزالتها فى المهد
- القضاء على هذه الظاهرة من خلال صور الأقمار الصناعية
- «كولر» يطالب «الخطيب» بإلغاء منصب مدير الكرة فى الأهلى
- الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقى.. ويبدأ الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر
الصفحة الثانية
- حرب الإبادة: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 10 مجازر جديدة وأعداد الشهداء والمصابين تتجاوز 105 آلاف
- 7700 معتقل منذ «7 أكتوبر».. و«الخارجية الفلسطينية» تدين تصريحات «نتنياهو» عن استخدام الميناء الأمريكى لترحيل الغزاويين
- «الأوقاف»: 17 مليار جنيه لبناء وتجديد 11 ألف مسجد فى عهد «السيسى»
- وزير الإسكان يشدد على إنجاز مشروعات «سكن لكل المصريين» بالمواصفات الفنية المطلوبة
- «التضامن»: زيادة مساعدات بنك ناصر إلى 200 مليون جنيه
- «القباج»: كراتين مواد غذائية لتوزيعها على «الأوْلى بالرعاية» بالتنسيق مع «تحيا مصر»
- أحمد رفعت يكتب: عن 10 رمضان وعودة طابا وعدوان غزة وتنمية سيناء!
الصفحة الثالثة
- «التموين»: تكثيف ضخ السلع فى المنافذ والمعارض بأسعار مخفّضة للمواطنين لمواجهة جشع التجار
- رئيس «شئون الرقابة»: حملاتنا على الأسواق مستمرة يومياً.. و3 اختيارات أمام المُصنعين لتنفيذ قرار طباعة السعر على السلعة.. وغرامة تصل مليونى جنيه ومصادرة البضائع وسحب الترخيص والغلق عقوبات للمخالفين
- د. محمود مسلم: ثمن الاستقرار
- «التحالف الوطنى»: وجبات ساخنة لـ«الأولى بالرعاية»
- «صُناع الحياة» توزع 200 ألف كرتونة و10 آلاف وجبة بعدة محافظات
- وزير التجارة يبحث مع «بوش» زيادة استثماراتها فى مصر
- «سمير»: الشركة تنشئ مصنعاً لإنتاج البوتاجاز فى «العاشر» بـ50 مليون يورو
- «الرى»: دراسة جدوى لتحسين إدارة المياه فى 5 محافظات
-«رمضان بصحة لكل العيلة» تستهدف 300 ألف مواطن
- «الرعاية الصحية»: خريطة لضمان حصول منتفعى التأمين على أدويتهم
- د. خديجة حمودة تكتب: احتراق ذكريات فن الزمن الجميل
الصفحة الرابعة
- «رمضان غزة» صوم تحت القصف.. وفوانيس تتحدى ظلام الحرب الغاشمة
- إفطار على أصوات القذائف والموت.. «صيام برائحة الدم»
- «السحور».. معلبات وقطع خبز وزعتر.. أجساد هزيلة
- «تراويح على الأنقاض».. غزاويون يصلون القيام تحت أصوات القصف
- «إفطار فوق الركام».. عائلة دهشان «تفطر» على عتبات منزلها المدمر
- زينة رمضان تحيط «مخيمات النزوح».. أضواء وزينة.. «بنحاول ندخل السرور على قلوبنا»
الصفحة الخامسة
- «الصيام بدأ من 5 شهور».. أسواق خالية.. وإفطار وسحور على المياه.. والإنزالات الجوية «السند»
- «المسحراتية».. تجوب شوارع رفح لإيقاظ الصائمين تحت صواريخ الاحتلال الإسرائيلى
- «إفطار جماعى».. حملة لإفطار 1000 صائم فى رفح وجبات ساخنة للصائمين
- «جلسات رمضانية».. «أبوليلة» يعلّم الأطفال الدبكة والأغانى الوطنية تحت القصف
- «الكتاتيب».. أصوات ملائكية فى ساحات النار وداخل مساجد أنشأها النازحون
- خطيب «الأقصى»: أناشد الأهالى بالضفة والقدس النفير العام نصرة لإخوانهم المستضعفين
- أحذر من أى مفاجآت إسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك من تشديدات أمنية ومنع للمصلين
الصفحة السادسة
- ما بين مؤيد ومعارض.. هل تعتبر «الديدان» بديلاً آمناً للحوم الحمراء وخط الدفاع لمواجهة نقص الغذاء وتغير المناخ؟
- هشام حجاج: أرخص وأسرع بديل للبروتين الحيوانى وبديل للأسماك المجفّفة.. ومخلفاتها سماد عالى الجودة
- د. يسرى الشرقاوى: «القمح والخبز»
- خبير إنتاج حيوانى: الديدان الصالحة للأكل تحتوى على بروتين أكثر استدامة من اللحوم بسبب انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة وانخفاض استخدام الأراضى والمياه
- ٥٠٠ نوع من الحشرات صالحة للأكل.. والديدان مصدر جيد للبروتين وأكثر أماناً
- «مملكة الموز» مشروع لاستخراج الألياف من مخلَّفات الموز
- أستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى: ارتفاع نسبة السموم فى الذرة الصفراء وسوء تخزين التحصينات سبب انتشار الأمراض
- أسامة زعتر: تراجع الأوزان وزيادة النافق أثر على المعروض بالأسواق وتسبب فى ارتفاع الأسعار
- مفهوم الصحة الواحدة One health concept
الصفحة السابعة
- عصام زكريا: مسار إجبارى فى الاتجاه الصحيح!
- «الكبار» يتألقون فى دراما رمضان.. «جيل بيسلّم جيل»
- «المتحدة» منحتهم مساحات فنية لتحقيق مزيج «الخبرة والطاقات الشابة»
- تامر مجدى عن مشاركته فى ملحمة «الحشاشين»: المسلسل فرصة كبيرة وهدية من السماء لم أحلم بها
- كريم عبدالعزيز «أبسط خلق الله» فى التعامل.. وأنا «محظوظ» بالظهور فى أضخم إنتاج درامى
الصفحة الثامنة
- «إثارة وتشويق».. «بورتريه الحشاشين».. تحية من «أحمد» بالفحم والرصاص
- فى يومهم العالمى.. أصحاب متلازمة داون فى مهمة رمضانية.. «ملائكة فى المطبخ»
- «مسحراتية دهب» مسيحية ومسلم على «طبلة» واحدة
- «دنيا»: درست السالسا والتانجو.. وعشقت «البلدى»