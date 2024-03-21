اقرأ عدد «الوطن» اليوم: «المتحدة» وراء تألق الفنانين الكبار في دراما رمضان

تقرأ في عدد «الوطن» اليوم 21 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «المتحدة» وراء تألق الفنانين الكبار فى دراما رمضان

- ملحمة «الحشاشين»

- «السيسى» يوجِّه بتعزيز جهود السيطرة على التضخم لتخفيف الأعباء عن المواطنين

- الرئيس: هدفنا تحقيق الاستدامة الاقتصادية بخفض العجز الكلى للموازنة العامة ونسبة الدين.. وزيادة المشروعات الإنتاجية وخصوصاً الموجهة منها للتصدير

- الأهالى يفطرون تحت قذائف الموت رمضان فى «غزة» صيام بـ«رائحة الدم»

- «التعليم العالى»: نسعى للاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج

- «عاشور»: نهدف لربط البحث العلمى بالاقتصاد وتطوير القطاع لتعزيز مكانتنا

- «الزراعة»: التصدى للتعديات وإزالتها فى المهد

- القضاء على هذه الظاهرة من خلال صور الأقمار الصناعية

- «كولر» يطالب «الخطيب» بإلغاء منصب مدير الكرة فى الأهلى

- الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقى.. ويبدأ الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر

الصفحة الثانية

- حرب الإبادة: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 10 مجازر جديدة وأعداد الشهداء والمصابين تتجاوز 105 آلاف

- 7700 معتقل منذ «7 أكتوبر».. و«الخارجية الفلسطينية» تدين تصريحات «نتنياهو» عن استخدام الميناء الأمريكى لترحيل الغزاويين

- «الأوقاف»: 17 مليار جنيه لبناء وتجديد 11 ألف مسجد فى عهد «السيسى»

- وزير الإسكان يشدد على إنجاز مشروعات «سكن لكل المصريين» بالمواصفات الفنية المطلوبة

- «التضامن»: زيادة مساعدات بنك ناصر إلى 200 مليون جنيه

- «القباج»: كراتين مواد غذائية لتوزيعها على «الأوْلى بالرعاية» بالتنسيق مع «تحيا مصر»

- أحمد رفعت يكتب: عن 10 رمضان وعودة طابا وعدوان غزة وتنمية سيناء!

الصفحة الثالثة

- «التموين»: تكثيف ضخ السلع فى المنافذ والمعارض بأسعار مخفّضة للمواطنين لمواجهة جشع التجار

- رئيس «شئون الرقابة»: حملاتنا على الأسواق مستمرة يومياً.. و3 اختيارات أمام المُصنعين لتنفيذ قرار طباعة السعر على السلعة.. وغرامة تصل مليونى جنيه ومصادرة البضائع وسحب الترخيص والغلق عقوبات للمخالفين

- د. محمود مسلم: ثمن الاستقرار

- «التحالف الوطنى»: وجبات ساخنة لـ«الأولى بالرعاية»

- «صُناع الحياة» توزع 200 ألف كرتونة و10 آلاف وجبة بعدة محافظات

- وزير التجارة يبحث مع «بوش» زيادة استثماراتها فى مصر

- «سمير»: الشركة تنشئ مصنعاً لإنتاج البوتاجاز فى «العاشر» بـ50 مليون يورو

- «الرى»: دراسة جدوى لتحسين إدارة المياه فى 5 محافظات

-«رمضان بصحة لكل العيلة» تستهدف 300 ألف مواطن

- «الرعاية الصحية»: خريطة لضمان حصول منتفعى التأمين على أدويتهم

- د. خديجة حمودة تكتب: احتراق ذكريات فن الزمن الجميل

الصفحة الرابعة

- «رمضان غزة» صوم تحت القصف.. وفوانيس تتحدى ظلام الحرب الغاشمة

- إفطار على أصوات القذائف والموت.. «صيام برائحة الدم»

- «السحور».. معلبات وقطع خبز وزعتر.. أجساد هزيلة

- «تراويح على الأنقاض».. غزاويون يصلون القيام تحت أصوات القصف

- «إفطار فوق الركام».. عائلة دهشان «تفطر» على عتبات منزلها المدمر

- زينة رمضان تحيط «مخيمات النزوح».. أضواء وزينة.. «بنحاول ندخل السرور على قلوبنا»

الصفحة الخامسة

- «الصيام بدأ من 5 شهور».. أسواق خالية.. وإفطار وسحور على المياه.. والإنزالات الجوية «السند»

- «المسحراتية».. تجوب شوارع رفح لإيقاظ الصائمين تحت صواريخ الاحتلال الإسرائيلى

- «إفطار جماعى».. حملة لإفطار 1000 صائم فى رفح وجبات ساخنة للصائمين

- «جلسات رمضانية».. «أبوليلة» يعلّم الأطفال الدبكة والأغانى الوطنية تحت القصف

- «الكتاتيب».. أصوات ملائكية فى ساحات النار وداخل مساجد أنشأها النازحون

- خطيب «الأقصى»: أناشد الأهالى بالضفة والقدس النفير العام نصرة لإخوانهم المستضعفين

- أحذر من أى مفاجآت إسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك من تشديدات أمنية ومنع للمصلين

الصفحة السادسة

- ما بين مؤيد ومعارض.. هل تعتبر «الديدان» بديلاً آمناً للحوم الحمراء وخط الدفاع لمواجهة نقص الغذاء وتغير المناخ؟

- هشام حجاج: أرخص وأسرع بديل للبروتين الحيوانى وبديل للأسماك المجفّفة.. ومخلفاتها سماد عالى الجودة

- د. يسرى الشرقاوى: «القمح والخبز»

- خبير إنتاج حيوانى: الديدان الصالحة للأكل تحتوى على بروتين أكثر استدامة من اللحوم بسبب انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة وانخفاض استخدام الأراضى والمياه

- ٥٠٠ نوع من الحشرات صالحة للأكل.. والديدان مصدر جيد للبروتين وأكثر أماناً

- «مملكة الموز» مشروع لاستخراج الألياف من مخلَّفات الموز

- أستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى: ارتفاع نسبة السموم فى الذرة الصفراء وسوء تخزين التحصينات سبب انتشار الأمراض

- أسامة زعتر: تراجع الأوزان وزيادة النافق أثر على المعروض بالأسواق وتسبب فى ارتفاع الأسعار

- مفهوم الصحة الواحدة One health concept

الصفحة السابعة

- عصام زكريا: مسار إجبارى فى الاتجاه الصحيح!

- «الكبار» يتألقون فى دراما رمضان.. «جيل بيسلّم جيل»

- «المتحدة» منحتهم مساحات فنية لتحقيق مزيج «الخبرة والطاقات الشابة»

- تامر مجدى عن مشاركته فى ملحمة «الحشاشين»: المسلسل فرصة كبيرة وهدية من السماء لم أحلم بها

- كريم عبدالعزيز «أبسط خلق الله» فى التعامل.. وأنا «محظوظ» بالظهور فى أضخم إنتاج درامى

الصفحة الثامنة

- «إثارة وتشويق».. «بورتريه الحشاشين».. تحية من «أحمد» بالفحم والرصاص

- فى يومهم العالمى.. أصحاب متلازمة داون فى مهمة رمضانية.. «ملائكة فى المطبخ»

- «مسحراتية دهب» مسيحية ومسلم على «طبلة» واحدة

- «دنيا»: درست السالسا والتانجو.. وعشقت «البلدى»