رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم السبت 23-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
02:17 م | السبت 23 مارس 2024
سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا في منتصف تعاملات اليوم السبت 23-3-2024، إذ سجل في بداية تعاملات الصباح 3025 جنيها، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3025 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3457 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2593 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 24 ألفًا و200 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2165 دولارا، إذ ارتفع عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي حددت أسعار الفائدة للفترة المقبلة.

 

اقرأ المزيد:

توقعات بارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات خيالية

تراجع أسعار الذهب خلال 24 ساعة.. عيار 21 بـ3005 جنيهات

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 23-3-2024 في مصر

عاجل.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب خلال آخر التعاملات
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.