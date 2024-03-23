تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 23- 3- 2024 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 23- 3- 2024، في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية تراجعا، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2970 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3393 جنيها للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 2970 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، عند 2544 جنيه بدون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 1979 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23- 3- 2024، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 24080 جنيها للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية نحو 2159 دولار.