هبوط مفاجئ لأسعار الذهب في ختام التعاملات.. «كم سجل عيار 21؟»

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ـ 3- 2024 في مصر بمحلات الصاغة، تراجعاً ملحوظاً، يقدر بنحو 20 جنيهات بالنسبة لعيار 21، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2795 جنيها للشراء بدون مصنعية، وفقاً لأخر تحديث لأسعار الذهب اليوم، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 3393 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2970 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2544 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 1979 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22- 3-2024، تراجعاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 24080 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2177 دولارا.