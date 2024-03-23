تراجع أسعار الذهب خلال 24 ساعة.. عيار 21 بـ3005 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 23-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

انخفاض سعر جرام الذهب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيها للمرة الأولى خلال بداية تعاملات الصباح مقارنة بأسعار أمس خلال بداية التعاملات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3005 جنيهات مقارنة بـ3050 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3434 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2575 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2009 جنيهات وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و40 جنيها.