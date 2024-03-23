ضبط متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بإدارة ورشة بمحل سكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (4 بنادق آلية - 9 طبنجات - 20 فرد محلي - 19 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكذا عدد من فوارغ الطلقات الآلية - الأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة النارية).. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.