حبس صاحب محل في طوخ حوّل منزله لورشة تصنيع أسلحة نارية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس صاحب محل حديد بمركز طوخ 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه، إذ تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من الأسلحة النارية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتحريز الأسلحة المضبوطة.

اعترافات المتهم

بسؤال المتهم أمام جهات التحقيق بمركز طوخ، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وتبين من التحقيقات، أنه وردت معلومات سرية إلى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تفيد بقيام صاحب محل حديد بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته: 5 طنبجات معدلة مختلفة الأنواع والأحجام، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من أجزاء أسلحة أبرزها 46 طبنجة ورشاش صوت غير مكتملين الأجزاء، أدوات الإصلاح والتعديل، 8 قطع سلاح أبيض، هاتف، مبلغ مالي.

ضبط 5 مصانع بدون ترخيص

في سياق آخر، تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات والتموين، من ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص تنتج مركزات الأعلاف البروتينية والمواد الغذائية والمطهرات والمنظفات المغشوشة والمقلدة لترويجها في الأسواق، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنها.

وبلغ إجمالى المضبوطات 1187 طن مواد خام عبارة عن: مخلفات مجازر، منتج نهائي لمركزات، إضافات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول، 19.8 طن منتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة بدون بيانات معدة للتداول، 5 أطنان مواد خام لزيوت طعام نباتية مجهولة المصدر معدة للتعبئة، 5 أطنان مواد خام مخلفات زجاجية مجهولة المصدر.