الداخلية تنظم احتفالية لنزيلات مركز إصلاح وتأهيل العاشر بمناسبة عيد الأم

نظمت وزارة الداخلية احتفالية في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، تضمنت برنامجا ترفيهيا يتخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن بمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2024، وفي ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بالجانب الإنساني وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية التي ترتكز في أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة في شتى المناسبات.

كما شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من ممثلي المجالس القومية المتخصصة وبعض منظمات المجتمع المدني، ولاقت الاحتفالية استحسانا وإشادةً من الحضور، كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية في تطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

يأتي ذلك في إطار الترجمة الواقعية لحرص الوزارة على تكريس الدور المجتمعي للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.