باحث: الرئيس السيسي أعاد لمصر دورها الريادي في الإقليم

قال أحمد العناني، الباحث في العلاقات الدولية، إن الرئيس السيسي استطاع إعادة دور مصر الريادي إقليميًا وعالميًا، فوضع سياسة متوازنة منذ توليه رئاسة الجمهورية، وانفتح على كافة الأطراف وأصبح هناك توازنًا في العلاقات مع القوى المؤشرة والفاعلة في العالم، بالإضافة لانفتاحه على القارة الإفريقية بعدما كان هناك انقطاع تام.

الرئيس السيسي أعاد بلورة العلاقات المصرية الإفريقية‌

وأضاف «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد بلورة العلاقات المصرية الإفريقية، وترأست مصر لجنة السلم والأمن الاتحاد الأفريقي، وأصبحت عضوًا غير دائم فى مجلس الأمن الدولي، كما أن هناك تصويت لأن تكون مصر في مجلس الأمن نيابة عن القارة الأفريقية والمجموعة العربية.

وعن الدور المصري الإقليمي، أشار إلى أن القاهرة تواجدت وبشكل كبير في أكثر من منتدى، وحققت عدة نجاحات فيما يخص التهدئة في قطاع غزة في 2021 أثناء معركة سيف القدس، التى أطلقها الاحتلال الإسرائيلي، فبفضل السياسة الخارجية المصرية توقفت الحرب على قطاع غزة، وأما عن الحرب الحالية فمن المتوقع أن تنجح القاهرة في إيقافها أيضًا.

مصر تربطها علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي

وتابع الباحث في العلاقات الدولية قائلًا: «إن مصر تربطها علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي والشريك التجاري الأول، واستطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يحافظ على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي مع إحراز نوع من التوازن ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين».