أستاذة الهندسة الكهربائية بعد تكريم السيسي لها: الرئيس صادق في كلامه وأفعاله

شكرت الدكتورة تيسير أبو النصر، أستاذ الهندسة الكهربائية المتفرغ بجامعات بريتيش كولومبيا وأوتاو بكندا، الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمه لها خلال احتفالية «يوم المرأة المصرية»، مؤكدة أن التكريم يدل على صدقه في احترامه وتقديره للمرأة المصرية، وكان ذلك بالنسبة لي فارقا كبيرا، لأنه لا يقول كلام مجاملات، وصادق في كلامه وأفعاله، لما له من تأثير»، معربة عن سعادتها البالغة بتكريمها من بلدها، خاصة أنها كانت تعيش خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة «لما التكريم بيجيلك من أهل بيتك حاجة كبيرة لكن الأكبر منها هي الصورة المجمعة للسيدات اللي اتكرموا».

ولفتت إلى أن التكريم رسالة للمصريات أن الدولة تقدر المرأة، سواء كانت أُمًا في البيت أو صانعة سينما أو أستاذة جامعة أو معلمة أو أيًا كان تخصصها، فإن الدولة تقدر المرأة العاملة في كل المجالات.

تكريم السيدات الناجحات

وأكدت لـ«الوطن»، أن تكريمها من الرئيس السيسي هو تكريم لكل زميلاتها المصريات الأساتذة والباحثات في الجامعات المصرية مما يفتح لهن باب الأمل.

وقالت إن تكريمها من رئيس الجمهورية كان مفاجأة، وسعدت كثيراً بالمنظومة كاملة ليس بالتكريم الشخصي فقط، منوهة إلى أن تكريم السيدات الناجحات سيجعل كل السيدات في مصر تسعى لنجاحات أكثر وإثبات الذات، وأن التكريم للسيدات المصريات من فئات وتخصصات مختلفة واختيارهن من أماكن مختلفة بقصص نجاح تختلف عن بعضها أمر يدعوا للفخر، ويدفعنا للانطلاق نحو مستقبل مشرق خاصة مع وجود احترام الدولة لدور المرأة وتقدير جهودها في المجتمع.

الرئيس يكرم الأمهات من كل الفئات

وأوضحت أن الرئيس السيسي يحترم دور المرأة في كل المجالات سواء العلمية أو الفنية أو في أي مجال آخر، والدليل على ذلك هو تكريم الأمهات من كل الفئات المصرية في جو يسوده التقدير والاحترام.

والدكتورة تيسير ابوالنصر هي أستاذة هندسة كهربائية متفرغة، شغلت مناصب قيادية بالعديد من الجامعات الدولية وحصبلت على العديد من الجوائز والتكريمات فتولت منصب عميد كلية العلوم التطبيقية «هندسة، عمارة و تمريض» في جامعة بريتش كولومبيا سابقا، وعميدة كلية الهندسة في جامعة أوتاوا بكندا سابقا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة وحصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة كوينز في كنجستون، كندا، حيث أمضت تاريخها المهني في العالم الأكاديمي حتى عودتها لمصرفي 2012.