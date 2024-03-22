«الحرية المصري»: المرأة حصلت على العديد من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي

ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024، قائلا «إن الرئيس يمثل الداعم الأول للمرأة المصرية، فخلال العقد الأخير حدثت طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية بجميع القطاعات».

تطوير صندوق تنمية الأسرة وتعزيز دوره

وأضاف مهنى، أن توجيه الرئيس السيسي بتطوير صندوق تنمية الأسرة وتعزيز دوره في القيم الأخلاقية سيعود بالعديد من المكاسب على أرض الواقع، مما يساهم بشكل فعلي في تعزيز القيم الأخلاقية، وإيجاد مجتمع متماسك ويعرف حقوقه وواجباته تجاه الوطن وتجاه الآخرين.

مهنى: المرأة حصلت حقوق ومكتسبات في عهد الرئيس السيسي

وأوضح أن المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق والمكتسبات في عهد الرئيس السيسي، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بتوجيهاتها المستمرة للحكومة والتي حققت خطوات واسعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي ساهمت بشكل كبير في أن تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي، مؤكدا أن تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولا لبناء الجمهورية الجديدة، فالمرأة هي شريك أساسي داخل المجتمع، وجزء لا يتجزأ من بناء الجمهورية الجديدة.