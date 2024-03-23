جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى الإنشاد الديني بمعهد إعداد القادة (صور)

شارك فريق الإنشاد الديني بجامعة كفر الشيخ، في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات والذي يُنظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان «رمضان يجمعنا» في إطار فعاليات ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

مشاركة جامعة كفر الشيخ يتألق في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات

وأبدع فريق الإنشاد الديني والابتهالات بجامعة كفر الشيخ، خلال العروض التي شارك فيها طلبة الجامعات والمعاهد المصرية بالمتلقى، والذي يُعد منصة لإبراز مواهب شباب الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية المواهب وصقل المهارات لدى طلبة الجامعة، مشيرًا إلى أهمية التنوع الثقافي الذي يعكسه الملتقى، من خلال مشاركة طلبة الجامعة مع مختلف الجامعات المصرية، حيث أنّ ملتقى «رمضان يجمعنا» يُمثل منصة حيوية لإبراز المواهب الطلابية، وتبادل الخبرات الثقافية والفنية، معربًا عن اعتزازه بالمستوى الرفيع للعروض الفنية التي قدمها طلبة الجامعة خلال الملتقى.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ولفت رئيس الجامعة، إلى إنّ هذا الإبداع يعكس وعي وإدراك طلبة الجامعة في مختلف الكليات بأهمية الأنشطة الطلابية في تشكيل وجدان الشباب ورسم هويتهم الوطنية، موضحًا حرصه الشديد على دعم هذه الأنشطة الطلابية التي تتميز بمشاركة أطياف عديدة من طلبة الجامعات المصرية مما يحدث تلاحمًا فكريًّا إيجابيًّا بين الطلبة، ويعظم الاستفادة الثقافية والمعرفية، موجهاً الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لرعايته لمثل هذه الملتقيات التي تصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لفريق الجامعة على أدائهم المشرف والمشاركة الفاعلة في فعاليات الملتقى والتي تتضمن «تلاوات من القرآن الكريم - ابتهالات دينية - تواشيح متميزة» بجانب أنشطة أخرى عديدة، والتي تعكس مدى الوعي الكبير الذي يتمتع به طلبة جامعة كفر الشيخ.