تراجع سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 20-3-2024

تراجع سعر الدينار الكويتي 10 جنيهات في منتصف التعاملات، حيث سجل نحو 142 جنيهًا في المصرف المتحد مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات 152 جنيهًا، ويعد التراجع الأكبر منذ الإعلان عن تحريك سعر الصرف في البنوك قبل أسبوعين.

الوطن تستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني نحو 144.28 جنيه للشراء خلال منتصف التعاملات مسجلًا تراجع بقيمة 8 جنيهات.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي نحو 146.34 جنيه خلال منتصف التعاملات

سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي 148.90 جنيه خلال منتصف التعاملات.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية نحو 146.44 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 152.15 جنيه للشراء، ونحو 153.69 جنيه للبيع، وسجّل أمس نحو 153.71 جنيه للشراء، ونحو 153.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم إلى نحو 152.77 جنيه للشراء، و153.72 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم إلى نحو 148.45 جنيه للشراء ونحو 153.69 جنيه للبيع، بتراجعٍ عن أسعار أمس حيث سجل نحو 148.48 جنيه للشراء، ونحو 153.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند 152.83 جنيه للشراء، ونحو 152.71 جنيه للبيع.