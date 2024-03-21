سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-3-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-3-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي بمختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديثات أعلنت عنها مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 153.24 جنيه للبيع، و152.86 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مسجلا نحو 153.06 جنيه للبيع، و152.04 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يسجل نحو 153.13 جنيه للبيع، و152.76 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 152.33 جنيه للبيع، و153.1 جنيه للشراء.