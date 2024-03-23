موعد إعادة مسلسل محارب على قناة cbc الحلقة 13.. هل ينجح في إثبات براءته؟

على مدار الحلقات السابقة من مسلسل محارب، كان يحاول حسن الرداد في دور محارب إثبات براءته من تهمة قتل أحد الأشخاص عن طريق دهسه بسيارته الأجرة التي لفقها له أحمد زاهر في دور المحامي حسام، حتى يستطيع مساومته للتنازل عن قضية قتل رامي العزازي لوالدته بدهسها بسيارته نتيجة قيادته بتهور، كما لفق له قضية قتل ماجد المصري في دور محمود العزازي، وبسبب تصاعد الأحداث يهتم متابعو المسلسل بمعرفة موعد إعادة مسلسل محارب على قناة cbc الحلقة 13.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة cbc الحلقة 13

وعن موعد إعادة مسلسل محارب على قناة cbc الحلقة 13، يجر عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى من المسلسل الساعة 3:45 فجرا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحا.

مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد في دور محارب وأحمد زاهر في دور حسام المحامي، ومنة فضالي في دور مروة زوجة حسام، وماجد المصري في دور رجل الأعمال محمود العزازي، ونرمين الفقي في دور زوجة محمود العزازي، وسما ابراهيم في دور الكبيرة جدة محارب.