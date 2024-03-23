طفل يسأل علي جمعة: ليه لما نسامح الناس بيغلطوا فينا تاني؟

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول هو الدين أمرنا نسامح الناس؟

الدكتور علي جمعة: يجب أن نسامح الآخرين

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم السبت: «لابد أننا نسامح، والمسامحة الغرض منها نفسي أنا لما بسامح بجمع درجات وباخد ثواب».

تكرار الخطأ بسبب طبيعة الإنسان

وسأل الطفل مرة أخرى، «ليه لما نسامح الناس بيغلطوا فينا تاني؟

ورد الدكتور على جمعة: «طبيعة الناس النسيان، من أول سيدنا آدم، وسُمي الناس لأنهم ينسون».