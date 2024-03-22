ما تكلفة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟.. تبدأ من 500 جنيه

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وعلى من ينوى تقديم طلب تصالح خلال الفترة المقبلة وفق القانون الجديد وجب سداد رسوم فحص التصالح عبارة عن 125 جنيها لمخالفة البناء في القرى والنجوع والكفور، و500 جنيه للمساحات حتى 250 مترا بالمدن والمناطق الصناعية، وفي حالة زيادة المساحة عن 250 مترا يكون رسم الفحص 1000جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 جنيها بالقرى.

القانون وضع حدا لمبلغ جدية التصالح

وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» إن لائحة قانون التصالح ستصدر قريبا وسيتم فتح باب تقديم الطلبات بعدها، لافتا إلى أن من يتقدم بطلب تقنين وضع مخالفة بناء يقوم بسداد 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح وفق مساحة المخالفة المذكورة بطلب التصالح، حيث وضع القانون حدا لمبلغ جدية التصالح تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وذلك حسب نوع ومساحة المخالفة الواردة بنموذج التصالح، موضحا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات متنوعة للمواطنين من أجل تقنين الوضع والتصالح على المخالفة وفق نص القانون.