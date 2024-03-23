خسوف القمر 2024.. متى تستقبله الأرض لأول مرة هذا العام؟

تستعد الكرة الأرضية لاستقبال خسوف القمر 2024 خلال الأيام المُقبلة، وهو الخسوف الأول الذي يحدث خلال العام الحالي إذ يظهر القمر بلون أغمق قليلًا ولا يُظلم تمامًا، ولا يُرى خسوف القمر في مصر والدول العربية، بل سيكون مرئيًا فقط في أمريكا الشمالية والجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك.

متى يحدث خسوف القمر 2024؟

يوافق خسوف القمر 2024 يوم الاثنين المُقبل 25 مارس، بحسب ما ذكره موقع earthsky، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة بل يمكن رؤيته من خلال التليسكوب في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، منها شمال شرق قارة آسيا، جزء كبير من أستراليا، جزء كبير من قارة أوروبا، وجزء كبير من قارة إفريقيا، المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، والقارتان القطبية الشمالية والجنوبية.

مدة استغراق خسوف القمر 2024

ومن المقرر أن تستغرق جميع مراحل الخسوف الأول للقمر 2024 مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا، وأن يُغطي شبه ظل الأرض 95.6% تقريبا من قرص القمر، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.

يُشار إلى أن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر ليسقط ظل الأرض على القمر، كما أن كسوف الشمس سواء كلي أو جزئي أو حلقي لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض ليسقط ظل القمر على الأرض، وتكون الفترة دائمًا بين كسوف الشمس وخسوف القمر حوالي أسبوعين، وهي الفترة التي تفصل بين المحاق والبدر.