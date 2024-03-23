مصر تكثف إسقاط المساعدات والمعونات الإغاثية على غزة بالمشاركة مع الدول الصديقة
كتب:
محمد مجدي
04:19 م | السبت 23 مارس 2024
كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص في كافة الاحتياجات الإنسانية .
وفي سياق متصل أقلعت عدد من طائرات النقل العسكري على مدار يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها براً بقطاع غزة.