مصر تكثف إسقاط المساعدات والمعونات الإغاثية على غزة بالمشاركة مع الدول الصديقة

كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص في كافة الاحتياجات الإنسانية .

وفي سياق متصل أقلعت عدد من طائرات النقل العسكري على مدار يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها براً بقطاع غزة.