تتوالى أحداث مسلسل سر إلهي الشيقة والتي بدأت منذ خروج روجينا في دور نصرة من السجن بعد قضاء مدة 4 سنوات بدلا من 7 سنوات لحسن السير والسلوك في قضية قتل هارون والذي كان يمثل دوره الفنان أحمد بدير، والتي قامت مي سليم في دور شاهيناز ابنة هارون بتلفيق القضية لها بدلا من أخيها بدر الذي قتل والده، ويحرص متابعي المسلسل على معرفة مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14

وعن مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 14، فتحرص قناة cbc على عرض الحلقة الجديدة من المسلسل كل يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويتم إعادة الحلقة التي تم عرضها مرة أخرى على القناة نفسها في تمام الساعة 6:30 صباحا، ليتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة 11:30 صباحا.

ومسلسل سر إلهي يناقش قضية اجتماعية، والتي تدور قصته حول قبول أخوة نصرة الإدلاء بشهادة زور ضد أختهم نصرة تفيد بقتلها هارون أثناء سرقته مقابل الحصول على الأموال، والتي تصل إلى 2 مليون جنيها لكل فرد منهم، كما يناقش قضية الميراث وما يفعله في النفوس مقابل الحصول على الأموال، حتى وإن وصل الأمر للقتل.